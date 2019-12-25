Пожарная автовышка насмерть сбила пожилого мужчину на Дунайском

Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Вечером в среду, 11 октября, на Дунайском проспекте произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 53-летний мужчина, управлявший пожарной автовышкой, наехал на неустановленного пешехода в возрасте примерно 65-70 лет в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пожилой гражданин переходил дорогу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП неустановленный мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка наехала на шестиклассницу у трамвайной остановки в Невском районе.

Фото: Piter.TV