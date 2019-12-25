Иномарка сбила третьеклассника на самокате на проспекте Большевиков

В четверг, 10 августа, на проспекте Большевиков произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний на самокате. Об этом стало известно Piter.TV.
ДТП случилось на пересечении с улицей Крыленко: 56-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь от улицы Тельмана и выполняя поворот налево наехал на восьмилетнего ученика третьего класса, переезжавшего дорогу на самокате, не спешившись.
В результате аварии мальчик был доставлен в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей головы, правого плеча, множественными ссадинами спины и правого плеча в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносове на КАД перевернувшаяся фура перекрыла движение.
Фото: Piter.TV
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