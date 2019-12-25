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Иномарка сбила третьеклассника на самокате на проспекте Большевиков
Сегодня, 8:53
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Иномарка сбила третьеклассника на самокате на проспекте Большевиков

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В результате аварии мальчик был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В четверг, 10 августа, на проспекте Большевиков произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний на самокате. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось на пересечении с улицей Крыленко: 56-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь от улицы Тельмана и выполняя поворот налево наехал на восьмилетнего ученика третьего класса, переезжавшего дорогу на самокате, не спешившись.

В результате аварии мальчик был доставлен в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей головы, правого плеча, множественными ссадинами спины и правого плеча в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ломоносове на КАД перевернувшаяся фура перекрыла движение.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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