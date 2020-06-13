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fvbykov
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Опубликован момент ДТП с велосипедистом на Заневском проспекте

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Пострадавший оказался на газоне.

Вечером в субботу, 13 июня, стало известно об аварии в Красногвардейском районе Петербурга с участием велосипедиста.

Как запечатлели камеры наблюдения, из двора дома №31 на Заневском проспекте выехал легковой автомобиль. Не успел перед машиной затормозить один из двух велосипедистов, двигавшийся по проспекту. Кадры с камер показывают, как транспортное средство с водителем сделало переворот в воздухе и упало на землю. Велосипедист после удара об автомобиль смог подняться с газона и продолжить движение.

Ранее мы сообщали о том, что на Выборгской набережной внедорожник "подбил" мотоциклиста. В нашем распоряжении оказался момент ДТП.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, заневский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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