Иномарка сбила подростка-велосипедиста на Школьной улице

Столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

В воскресенье, 24 июля, в Приморском районе женщина за рулём иномарки Renault сбила 17-летнего петербуржца на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как далось установить, водитель 1978 года рождения двигалась по участку от Беговой улице к улице Савушкина. Там и произошло столкновение на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что Renault чуть не задавил пешехода с двумя собаками на Морской набережной.

Фото: Piter.TV