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Иномарка сбила подростка-велосипедиста на Школьной улице
Сегодня, 9:56
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Иномарка сбила подростка-велосипедиста на Школьной улице

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Столкновение произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

В воскресенье, 24 июля, в Приморском районе женщина за рулём иномарки Renault сбила 17-летнего петербуржца на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как далось установить, водитель 1978 года рождения двигалась по участку от Беговой улице к улице Савушкина. Там и произошло столкновение на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что Renault чуть не задавил пешехода с двумя собаками на Морской набережной.

Фото: Piter.TV

Теги: велосипедист, дтп, санкт-петербург, школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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