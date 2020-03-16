Иномарка сбила подростка-велосипедиста на Школьной улице

В воскресенье, 24 июля, в Приморском районе женщина за рулём иномарки Renault сбила 17-летнего петербуржца на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Как далось установить, водитель 1978 года рождения двигалась по участку от Беговой улице к улице Савушкина. Там и произошло столкновение на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее мы сообщили о том, что Renault чуть не задавил пешехода с двумя собаками на Морской набережной.
Фото: Piter.TV
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