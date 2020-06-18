  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:50
126
smirenny
Код вставки плеера

ДТП с участием 5 машин произошло на перекрестке Испытателей и Сизова

0 0

Автомобилисты не соблюдали дистанцию.

Вечером в четверг, 18 июня, петербуржцы поделились в соцсетях видеозаписью с камер наблюдения, где виден момент ДТП на перекрестке Испытателей и Сизова.

На кадрах видно, что первый автомобилист начинает тормозить, второй за ним тоже, сохраняя дистанцию, третий прибегает к резкому торможению, из-за чего расстояния между вторым почти не остается, четвертый и пятый не успевают затормозить вовремя и врезаются также друг в друга. 

В комментариях к записи петербуржцы негодуют: 

Только что проезжала. Элементарный перекресток! Почему там постоянно бьются машины - загадка. А в этом случае вообще золотое правило: держите дистанцию

отметила девушка. 

Ранее мы писали, что на Парашютной собрался "паровозик" из шести машин. 

Видео vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, дтп с участием 5 машин, столкновение
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии