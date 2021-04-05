В ДТП с троллейбусом на Гостином дворе пострадали два человека из легковой "Киа"

Такси влетело в общественный транспорт, когда тот подъехал к остановке.

Утром 5 апреля у Гостиного двора "Киа" врезалась в троллейбус на остановке. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

По информации от нашего источника, ДТП произошло около 07:45. В момент аварии в салоне общественного транспорта находились пять человек, из них никто не пострадал.

По предварительным данным, в результате осмотра в Мариинскую больницу госпитализировали женщину 1995-го года рождения и водителя иномарки 1986-го года рождения. Пассажирка ушибла глаз и получила черепно-мозговую травму, а водитель — перелом ребер и также черепно-мозговую травму. Предположительно, мужчина работает таксистом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росгвардия задержала петербуржца, который перевозил в такси гранату. Мужчина попытался оказать сопротивление силовикам.

Видео: Piter.TV