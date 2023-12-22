Трёхлетняя пассажирка Mazda пострадала в ДТП на Энгельса

Автомобиль столкнулся с Jeep Grand Cherokee при выезде с прилегающей территории.

В среду, 14 февраля, на проспекте Энгельса случилась авария с пострадавшей трёхлетней девочкой. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 28-летний водитель, управляя Mazda 6, выезжал с прилегающей территории на проспект Энгельса к улице Решетова и совершил столкновение с двигавшимся по проспекту Энгельса от улицы Сергея Марго к улице Решетова Jeep Grand Cherokee с 58-летим владельцем за рулём.

В результате ДТП трёхлетняя пассажирка Mazda было госпитализирована с сотрясением головного мозга в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на автодороге "Сланцы – Кингисепп – Краколье" в аварии погиб 38-летний водитель Лады.

Фото: Pitter.TV