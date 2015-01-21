Иномарка сбила третьеклассника на севере Петербурга

В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Днём во вторник, 12 декабря, на улице Шостаковича в Петербурге произошла авария, в которой пострадал ученик школы. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 40-летний мужчина, управляя личной Skoda Octavia, двигался от улицы Симонова в сторону проспекта Энгельса. Вне зоны пешеходного перехода он наехал на девятилетнего третьеклассника, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослых.

В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на Выборгском шоссе случилось тройное ДТП с пострадавшей.

Фото: Piter.TV