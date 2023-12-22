Шестиклассница, переходившая дорогу на "красный", попала под машину в Красногвардейском районе

Установлено, что 22-летний водитель, управляя Chery Tigo, двигался от Большой Пороховской улицы в сторону шоссе Революции.

В воскресенье, 11 февраля, на проспекте Энергетиков случилось ДТП с пострадавшей несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 22-летний водитель, управляя Chery Tigo, двигался от Большой Пороховской улицы в сторону шоссе Революции. В зоне регулируемого пешеходного перехода он наехал на 12-летнюю ученицу шестого класса, перебегавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора справа налево.

В результате ДТП девочка доставлена в больницу с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей носа со смещением, ушибленной раной слизистой нижней губы, ушибом в области левого тазобедренного сустава, в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.TV