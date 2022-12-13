Lada Kalina сбила семиклассника на Сиреневом бульваре

Мальчик перебегал дорогу вне зоны перехода.

Вечером четверга, 5 января, в жкстренные службы поступило сообщение об аварии с участием несовершеннолетнего на Сиреневом бульваре. Об этом стало известно Piter.TV.

Устаановлено, что 33-летний водитель Lada Kalina, двигаясь в сторону улицы Ивана Фомина, наехал на 13-летнего семиклассника, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Мальчика доставили в больницу с закрытым переломом левого бедра, возможным сотрясением головного мозга в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода в Кингисеппском районе.

Фото: Piter.TV