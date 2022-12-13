Снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода в Кингисеппском районе

После аварии на мужчину наехали ещё 3 автомобиля.

Вечером среды, 4 ноября, на 3 км а/д "Подъездной путь к городу Кингисеппу" произошло смертельное ДТП. Снегоуборочная машина насмерть сбила неустановленного гражданина. Об этом стал известно Piter.TV.

Как удалось установить, 48-летний водитель спецтехники наехал на мужчину 35-40 лет вне зоны пешеходного перехода. На лежачего пешехода также наехали иномарки Hyundai Creta под управлением 60-летнего мужчины, Opel Creta с 22-летним водителем за рулём. а также Chevrolet Blazer c 36-летним водителем.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД России по Кингисеппскому району.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти автоледи насмерть задавила пенсионерку.

Фото: Piter.TV