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Восьмилетняя девочка попала под колёса автомобиля в Кронштадте
Сегодня, 8:30
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Восьмилетняя девочка попала под колёса автомобиля в Кронштадте

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ДТП произошло на нерегулируемом переходе. Пострадавшую госпитализировали.

В четверг, 9 февраля, на проспекте Ленина в Кронштадте произошла авария с участием несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 51-летний мужчина управляя Volkswagen Polo, наехал на переходившую проезжую часть по пешеходному переходу восьмилетней девочки.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Водитель доставлен в ОМВД, в отношении него составлен административный протокол.

Проверку по факту аварии проводит ОД ОГИБДД ОМВД РФ по Кронштадтскому району.

Ранее мы сообщили о том, что попавшая в ДТП на Энтузиастов девочка находится в состоянии клинической смерти.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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