Восьмилетняя девочка попала под колёса автомобиля в Кронштадте

В четверг, 9 февраля, на проспекте Ленина в Кронштадте произошла авария с участием несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 51-летний мужчина управляя Volkswagen Polo, наехал на переходившую проезжую часть по пешеходному переходу восьмилетней девочки.
В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Водитель доставлен в ОМВД, в отношении него составлен административный протокол.
Проверку по факту аварии проводит ОД ОГИБДД ОМВД РФ по Кронштадтскому району.
Ранее мы сообщили о том, что попавшая в ДТП на Энтузиастов девочка находится в состоянии клинической смерти.
Фото: Piter.TV
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