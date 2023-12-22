На Дальневосточном проспекте под колёса Nissan попал ребёнок, переходивший дорогу на "красный"

В среду, 27 февраля, на Дальневосточном проспекте произошла авария, в результате которой пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 37-летняя женщина за рулём Nissan Qashqai двигалась от улицы Дыбенко в сторону улицы Антонова-Овсеенко и совершила наезд на восьмилетнего ребёнка, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора без сопровождения родителей.
В результате мальчик был госпитализирован с закрытым переломом средней трети правой бедренной кости в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что третьеклассник получил ожог глаза во время конфликта его отца с водителем на Большевиков.
Фото: Piter.TV
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