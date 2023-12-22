На Дальневосточном проспекте под колёса Nissan попал ребёнок, переходивший дорогу на "красный"

В результате мальчик был госпитализирован с закрытым переломом средней трети правой бедренной кости в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 27 февраля, на Дальневосточном проспекте произошла авария, в результате которой пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 37-летняя женщина за рулём Nissan Qashqai двигалась от улицы Дыбенко в сторону улицы Антонова-Овсеенко и совершила наезд на восьмилетнего ребёнка, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора без сопровождения родителей.

В результате мальчик был госпитализирован с закрытым переломом средней трети правой бедренной кости в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что третьеклассник получил ожог глаза во время конфликта его отца с водителем на Большевиков.

Фото: Piter.TV