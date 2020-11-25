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В аварии на Обводном канале пострадал 12-летний мальчик
Сегодня, 10:37
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В аварии на Обводном канале пострадал 12-летний мальчик

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ДТП произошло из-за столкновения трёх иномарок. Юного пассажира одной из них доставили в больницу.

Вечером в понедельник, 5 сентября, близи дома № 191 на набережной Обводного канала произошло ДТП с пострадавшим 12-летним мальчиком. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась в результате столкновения Nissan Murano, Hyundai Solaris и BMW. 

Несовершеннолетний, находившийся на пассажирском сидении Hyundai Solaris, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой шейного отдела позвоночника.

Ранее мы сообщили о том, что школьник весь день проходил с переломом черепа в Гатчинском районе Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: авария с детьми, обводный канал, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Статьи,

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