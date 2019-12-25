Daewoo сбил переходившего на "зелёный" мальчика в Невском районе

Ребёнка госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

В четверг, 16 ноября, на пересечении улицы Бабушкина и проспекта Александровской фермы в Невском районе произошла авария, в результате которой пострадал маленький мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 20-летний молодой человек, управляя Daewoo Nexia, при повороте направо по разрешающему сигналу светофора наехал на переходящего проезжую часть ребёнка 2013 года рождения.

Мальчик переходил дорогу на "зелёный": его госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что на Волхонском шоссе 27-летний пешеход попал под машину и погиб.

Фото: Piter.TV