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Девятилетняя девочка пострадала при столкновении авто на Народной улице
Сегодня, 8:15
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Девятилетняя девочка пострадала при столкновении авто на Народной улице

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В воскресенье, 24 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на Народной улице, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

 Как удалось установить, 35-летний водитель Kia Optima двигался от Народной улицы от Дальневосточного проспекта, и, не справившись с управлением, не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с ехавшим по встречной полосе Hyundai Solaris под управлением женщины 1983 года рождения.

В результате ДТП была госпитализирована 9-летняя ученица 4 класса, которая находилась на пассажирском кресле Hyundai. Её доставили в больницу с различными повреждениями, в состоянии средней тяжести.

 Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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