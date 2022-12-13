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Машина припарковалась в ТЦ возле "Академической"
Сегодня, 18:29
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Машина припарковалась в ТЦ возле "Академической"

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Свидетели случившегося рассказали, что около авто лежала девушка.

В субботу вечером,. 22 апреля, иномарка влетела в торговый центр. Инцидент произошел около станции метро  "Академическая". Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

В 23:55 легковушка припарковалась в подвале торгового комплекса. По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина. Подробности уточняются.

Свидетели случившегося рассказали, что около авто лежала девушка. Она получила серьезные травмы. 

Ранее на Piter.tv: пьяных подростков доставили в полицию после концерта рэпера SCALLY MILANO.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

Теги: авария, академическая, машина влетела в тц, мегаполис, полиция, транспорт, фото дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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