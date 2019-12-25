В центре Петербурга столкнулись 2 пожарные машины

Вечером вторника, 20 декабря, в центре Северной столицы случилось ДТП с участием двух пожарных машин. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.
Автомобили столкнулись на набережной Фонтанки при повороте одной из машин налево. В момент манёвра в неё врезался друугой пожарный автомобиль.
С места происшествия госпитализировали начальника 5-й пожарной части. Кроме того, повреждения получила стоявшая рядом легковушка.
Ранее мы сообщили о том, что на набережной Фонтанки вспыхнула 14-комнатная коммуналка.
Фото: Piter.TV
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