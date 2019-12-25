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При столкновении двух автомобилей в Киришском районе пострадала девятилетняя девочка
Сегодня, 10:59
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При столкновении двух автомобилей в Киришском районе пострадала девятилетняя девочка

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Прокуратура Ленобласти инициировала проверку.

Рано утром 12 марта в Киришском районе Ленобласти произошло дорожное происшествие с участием двух автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием инцидента. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, авария произошла 12 марта около четырех часов утра на 36-м километре трассы Зуево - Новая Ладога.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что автомобили столкнулись боковыми сторонами, в результате чего автомобиль Volkswagen Polo вылетел с дороги и перевернулся в кювете. В ходе ДТП получила ранения девятилетняя пассажирка иномарки.

Прокуратура инициировала проверку. 

Ранее мы сообщили о том, что в массовом ДТП с автобусом у деревни Большие Борницы погиб человек.

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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