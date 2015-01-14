В массовом ДТП с автобусом у деревни Большие Борницы погиб человек

Еще одному участнику аварии потребовалась помощь спасателей, чтобы освободить его из поврежденного автомобиля.

Утром в среду, 12 марта, в Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария, в которой погиб один человек. Недалеко от деревни Большие Борницы столкнулись несколько автомобилей и автобус. От сильного удара у одной из машин вырвало двигатель, но возгорания не последовало.

Источник сообщает, что в результате трагедии погиб один человек. Еще одному участнику аварии потребовалась помощь спасателей, чтобы освободить его из поврежденного автомобиля. К счастью, пассажиры автобуса не пострадали.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что самосвал с поднятым кузовом снес часть Ладожского моста.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург