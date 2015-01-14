В массовом ДТП с автобусом у деревни Большие Борницы погиб человек

Утром в среду, 12 марта, в Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария, в которой погиб один человек. Недалеко от деревни Большие Борницы столкнулись несколько автомобилей и автобус. От сильного удара у одной из машин вырвало двигатель, но возгорания не последовало.
Источник сообщает, что в результате трагедии погиб один человек. Еще одному участнику аварии потребовалась помощь спасателей, чтобы освободить его из поврежденного автомобиля. К счастью, пассажиры автобуса не пострадали.
На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства аварии уточняются.
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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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