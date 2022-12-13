Иномарка сбила 16-летнюю девочку на велосипеде в Приморском районе

Пострадавшая получила черпено-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом лодыжки.

Утром четверга, 18 мая, на улице 3-я линия 1-й половины в Приморском районе Северной столицы произошло ДТП, в результате которого пострадала девочка-подросток. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 36-летняя петербурженка за рулём Kia двигалась в сторону улицы Солунской и совершила наезд на 16-летнюю школьницу, которая пересекала нерегулируемый перекресток на велосипеде перпендикулярно движению машины.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом правой латеральной лодыжки. Девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что первоклассник на самокате угодил под машину в Кировском районе.

Фото: Piter.TV