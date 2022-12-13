Первоклассник на самокате угодил под машину в Кировском районе

У мальчика диагностированы сотрясение мозга, травма ноги, ушибы и ссадины.

В среду, 17 мая, на улице Маршала Говорова произошла авария с участием несовершеннолетнего. Иномарка сбила первоклассника на самокате. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 32-летняя женщина за рулём Kia Sportage двигалась по дворовой территории от улицы Новостроек в сторону улицы Васи Алексеева и совершила наезд на пересекавшего проезжую часть семилетнего мальчика.

Пострадавшего доставили в больницу с автотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом верхней трети кости левой голени, ушибом, множественными ссадинами. Он находился в состоянии средней тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV