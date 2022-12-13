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Подросток на велосипеде врезался в открытую дверь авто в Сестрорецке
Сегодня, 8:04
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Подросток на велосипеде врезался в открытую дверь авто в Сестрорецке

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Мальчик получил перелом предплечья.

В четверг, 13 апреля, на Приморском шоссе в Сестрорецке произошло ДТП с участием девятиклассника. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 18-летняя девушка, управляя Kia Sportage, двигалась от Тарховской к 3-й Поперечной улице. Начинающий водитель совершила остановку и не обеспечила безопасную высадку своего ровесника на пассажирском сидении, в результате чего в открывшуюся пассажирскую дверь наехал 16-летний велосипедист.

В результате аварии подросток был госпитализирован с закрытым переломом левого предплечья в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что 10-летняя девочка получила переломы и ушибы при падении с лестницы в свой день рождения.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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