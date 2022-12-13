10-летняя девочка получила переломы и ушибы при падении с лестницы в свой день рождения

Пострадавшая неудачно перекинула ногу через перила.

В среду, 12 апреля, из таун-хауса в Зеленогорске была госпитализирована 10-летняя девочка. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии после падения с лестницы в день рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшую доставили в больницу с превмоцефалией, линейным переломом правой височной кости, ушибом мягких тканей головы. По словам 37-летней матери, во время празднования дня рождения дочери произошла трагедия: спускаясь по лестнице со второго этажа, девочка перекинула ногу через перила, не удержалась и упала вниз.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на трассе "Скандинавия" в больнице скончалась 13-летняя девочка.

Фото: Piter.TV