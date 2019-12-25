В ДТП на трассе в Ломоносовском районе пострадали пенсионерка и первоклассница

Пострадавшие находились в автомобиле Skoda, водитель которой не предоставила преимущество в движении другой иномарке.

Во вторник, 30 мая, на трассе "СПб-Ручьи" в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись 2 иномарки. В результате пострадали пенсионерка и школьница на пассажирском сидении. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 68-летняя пенсионерка, управляя Skoda Fabia и двигаясь со стороны посёлка Лебяжье в направлении дороги Красная Горка–Коваши-Сосновый бор при повороте налево не предоставила преимущество в движении и столкнулась со встречной Toyota Camry под управлением 38-летней женщины жительницы Соснового Бора.

В аварии пострадали пассажирки Skoda: в том числе, в больницу в удовлетворительном состоянии доставили 72-летнюю женщину. Также травмы получила семилетняя девочка, которую госпитализировали с ушибом правого голеностопного сустава, ушибленной раной правой голени, компрессионным переломом грудных позвонков, разрывом дистального межреберного синтеза в состоянии средней степени тяжести.

В отношении женщины за рулём Skoda составлен административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что суд взыскал 800 тысяч рублей с перевозчика за гибель пассажирки маршрутки в Пушкине.

Фото: Piter.TV