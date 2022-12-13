Суд взыскал 800 тысяч рублей с перевозчика за гибель пассажирки маршрутки в Пушкине

Виновным ранее был признан водитель грузовика, он был осужден на 2,5 года лишения свободы условно.

Пушкинский районный суд рассмотрел иск к ООО "Питеравто" о взыскании компенсации морального вреда. В 2021 году во время аварии погибла пассажирка маршрутки. Подробности дела сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

За компенсацией обратилась дочь погибшей женщины. Было установлено, что 29 июня 2021 года на перекрёстке улиц Автомобильной и Сетевой в Пушкине при столкновении грузовика Mercedes Atego и автобуса ПАЗ погибла пенсионерка. Она находилась на переднем сиденье, была не пристегнута, её выбросило на проезжую часть.

Водитель автобуса был привлечён к административной ответственности по статье КоАП РФ о нарушении правил применения ремней безопасности. При этом, со стороны ответчика отсутствовали нарушения при выпуске на линию водителя и транспортного средства. Виновным ранее был признан водитель грузовика, он был осужден на 2,5 года лишения свободы условно.

Суд взыскал в пользу дочери погибшей 800 тысяч рублей.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Артур Амиров)