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На Египетском мосту после ДТП перевернулась иномарка

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Информация о пострадавших пока не поступала.

Второе ДТП с "переворотом" произошло за утро 16 мая в Петербурге. У Египетского моста, на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной реки Фонтанки, столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся на крышу. 

Судя по кадрам ДТП, поступившим в распоряжение Piter.tv, водителю, попавшему в беду, бросились на помощь другие прохожие. Информация о пострадавших в результате аварии пока не поступала.

Похожий случай утром в субботу произошел на Народной улице – там легковушка "прилегла" на бок, пробив дорожное  ограждение.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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