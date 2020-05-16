На Египетском мосту после ДТП перевернулась иномарка

Информация о пострадавших пока не поступала.

Второе ДТП с "переворотом" произошло за утро 16 мая в Петербурге. У Египетского моста, на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной реки Фонтанки, столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся на крышу.

Судя по кадрам ДТП, поступившим в распоряжение Piter.tv, водителю, попавшему в беду, бросились на помощь другие прохожие. Информация о пострадавших в результате аварии пока не поступала.

Похожий случай утром в субботу произошел на Народной улице – там легковушка "прилегла" на бок, пробив дорожное ограждение.

Видео: Piter.tv