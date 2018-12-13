"Перевертыш" собрал на КАД пробку длинной 3,5 километра

Дорогу не поделили мусоровоз и легковушка "Мицубиси Лансер".

Днем на КАД напротив Мурино произошло ДТП, которое спровоцировало образование многокилометровой пробки. Об этом сообщали очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Дорогу не поделили мусоровоз и легковушка "Мицубиси Лансер". После удара иномарку занесло, она протаранила отбойник и перевернулась на крышу. В аварии никто не пострадал, но из-за аварии затор растянулся от проспекта Культуры до Токсовского шоссе (3,5 километра). Для проезда по тому участку приходилось тратить 24 минуты.

Движение на этом участке и так затруднено в другие дни из-за проведения дорожных работ.

Также сегодня на набережной Обводного канала трактор помял ковшом легковушку.

Фото: ДТП и ЧП/ ВК