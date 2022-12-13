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В аварии на Большом проспекте Васильевского острова погибла 86-летняя пенсионерка
Сегодня, 8:27
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В аварии на Большом проспекте Васильевского острова погибла 86-летняя пенсионерка

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Водитель, который сбил пожилую женщину, был ранее условно судим.

Вечером вторника, 21 февраля, на Большом проспекте Васильевского острова произошла авария. Иномарка Range Rover насмерть сбила 86-летнюю женщину. Об этом стало известно  Piter.TV.

Известно, что 48-летней водитель управлял автомобилем, принадлежащим частной компании. Он наехал на пенсионерку, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Проверку по факту ДТП проводит УРППБД ГСУ ГУ. Установлено, что водитель иномарки был ранее условно судим.

Ранее мы сообщили о том, что машина сбила женщину на пешеходном переходе в Невском районе.

Видел: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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