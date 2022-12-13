Видео: машина сбила женщину на пешеходном переходе в Невском районе

Утром вторника, 21 февраля, на улице Грибакиных в Невском районе Петербурга произошло серьёзное ДТП. Автомобиль не затормозил перед пешеходным переходом и сбил женщину. Об этом стало известно Piter.TV.
В результате 29-летняя пострадавшая получила автотравму, перелом левого надколенника, ушибы и ссадины левого коленного сустава.
Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении нашей редакции, столкновение было достаточно резким: женщина упала на землю и какое-то время не могла подняться.
Ранее мы сообщили о том, что появилось видео наезда трамвая на школьника на Энгельса.
Видео : Piter.TV
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