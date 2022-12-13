Видео: машина сбила женщину на пешеходном переходе в Невском районе

Пострадавшая доставлена в больницу с переломом, ушибами и ссадинами.

Утром вторника, 21 февраля, на улице Грибакиных в Невском районе Петербурга произошло серьёзное ДТП. Автомобиль не затормозил перед пешеходным переходом и сбил женщину. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате 29-летняя пострадавшая получила автотравму, перелом левого надколенника, ушибы и ссадины левого коленного сустава.

Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении нашей редакции, столкновение было достаточно резким: женщина упала на землю и какое-то время не могла подняться.

Ранее мы сообщили о том, что появилось видео наезда трамвая на школьника на Энгельса.

Видео : Piter.TV