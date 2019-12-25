  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ДТП с несовершеннолетним велосипедистом произошло на дороге Гатчина-Ополье
Сегодня, 8:54
208
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

ДТП с несовершеннолетним велосипедистом произошло на дороге Гатчина-Ополье

0 0

Подросток получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

Вечером в понедельник, 5 августа, на 82 км автодороги "Гатчина-Ополье" 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись. 

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе Петербурга водитель без прав сбил 15-летнего электровелосипедиста.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии