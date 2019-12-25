Подростки на мотоцикле попали под колёса автомобиля в Назии

В результате ДТП пассажирка мотоцикла 2007 года рождения была госпитализирована с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Вечером понедельника, 10 июля, на Комсомольском в посёлке Назия Кировского района Ленобласти произошла авария с мотоциклом, в результате которой пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 23-летний водитель Mazda двигался по второстепенной дороге прямо по Школьной улице. Он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с двигавшимся Комсомольскому проспекту мотоциклом Sharmax Sport 250 New без номеров, которым управлял 17-летний юноша без прав.

В результате ДТП пассажирка мотоцикла 2007 года рождения была госпитализирована с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. В отношении управлявшего мотоциклом подростка составлен административный материал, транспортное средство помещено на спецплощадку.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с Lada в Ленобласти погибла женщина и пострадали трое мужчин.

Фото: Piter.TV