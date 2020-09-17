ДТП с микроавтобусом на набережной Обводного канала попало на видео

Никто не пострадал.

Утром 17-го сентября "БМВ" вылетело на тротуар в результате ДТП на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Авария произошла около 09:35 у дома №219-221. Вторым участником ДТП на перекрестке стал микроавтобус "Фиат". Пешеходам, которые в момент столкновения переходили дорогу, удалось избежать происшествия.

По предварительным данным, никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

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Видео: Piter.TV