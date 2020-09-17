ДТП с микроавтобусом на набережной Обводного канала попало на видео

Утром 17-го сентября "БМВ" вылетело на тротуар в результате ДТП на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.
Авария произошла около 09:35 у дома №219-221. Вторым участником ДТП на перекрестке стал микроавтобус "Фиат". Пешеходам, которые в момент столкновения переходили дорогу, удалось избежать происшествия.
По предварительным данным, никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Ленинградской улицы в Песочном отравилась угарным газом в результате пожара.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все