  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:52
130
nadezhda_sib
Код вставки плеера

ДТП с микроавтобусом на набережной Обводного канала попало на видео

0 0

Никто не пострадал.

Утром 17-го сентября "БМВ" вылетело на тротуар в результате ДТП на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Авария произошла около 09:35 у дома №219-221. Вторым участником ДТП на перекрестке стал микроавтобус "Фиат". Пешеходам, которые в момент столкновения переходили дорогу, удалось избежать происшествия.

По предварительным данным, никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Ленинградской улицы в Песочном отравилась угарным газом в результате пожара. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, набережная, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии