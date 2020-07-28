ДТП на перекрестке Комендантского и Шаврова мешает движению машин

Водитель авто неудачно развернулся на перекрестке.

Вечером во вторник стало известно, что на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова произошло ДТП.

Piter.TV получил кадры с камер видеонаблюдения, на которых виден момент столкновения. Черный седан пытается развернутся на перекрестке, водитель уже практически выехал на полосу, в тот момент, когда встречный автомобиль решил его пропустить и остановился. Водитель попутной машины, ехавший в среднем ряду, не увидел поворачивающий автомобиль и не успел среагировать, в результате чего с толкнулся с авто, а затем зацепил маршрутку. Судя по всему, участники аварии не получили серьезных травм. Источник в правоохранительных органах сообщил, что ДТП сильно мешает проезду машин, потому как заняты три полосы.

Ранее мы писали, что на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зайцева столкнулись два автомобиля.

Видео: Piter.TV