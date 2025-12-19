Лазурный автобус влетел в столб в районе метро "Академическая"

Авария обошлась без человеческих жертв и пострадавших.

Утром в субботу, 10 января, на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки в Петербурге, лазурный автобус маршрута №153 врезался в столб. Информация о происшествии поступила от свидетелей в соцсетях.

Водитель автобуса потерял управление при маневре поворота, что привело к повреждению переднего стекла транспортного средства.

Авария обошлась без человеческих жертв и пострадавших, подтвердили и в компании-владельце автобуса "Пассажиравтотранс".

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер