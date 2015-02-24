По факту ДТП с пострадавшим курьером в центре Петербурга проводится проверка

В понедельник, 10 марата, в 13:29, на перекрестке 8-й Советской улицы и Суворовского проспекта произошло ДТПс участием автомобиля LADA Largus выполнявшего поворот налево, и курьера на электровелосипеде.
Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, курьер получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.
Ранее появились подробности ДТП со сбитой девочкой на Михайловской дороге.
Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
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