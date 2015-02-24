По факту ДТП с пострадавшим курьером в центре Петербурга проводится проверка

Курьер получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В понедельник, 10 марата, в 13:29, на перекрестке 8-й Советской улицы и Суворовского проспекта произошло ДТПс участием автомобиля LADA Largus выполнявшего поворот налево, и курьера на электровелосипеде.

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, курьер получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

Ранее появились подробности ДТП со сбитой девочкой на Михайловской дороге.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти