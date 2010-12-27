ДТП с грузовиком намертво перекрыло движение на Светлановской площади

Не успевшая "проскочить" перед большегрузом иномарка стала виной затора.

Утро 27 сентября стало непростым для сотни авомобилистов, чьи маршруты проходил по Светлановской площади: ДТП с грузовиком и "Субару" намертво перекрыло движение. Иномарка не успела "проскочить" перед большегрузом.

Пострадавших, по комментариям очевидцев, не оказалось. А конфликт на дороге пользователи смогли объяснить нарушенными легковушкой правилами дорожного движения.

"Он [иномарка] поехал на красный. Грузовик ехал на зелёный", – Андрей Гайворонский.

"Скорее так: очередной и@иот, поворачивая по зеленой стрелке, не знал, что обязан уступить тем, кто едет на основной зеленый", – Юрий Климов.

Ранее появилось жуткое видео из Апатит: Автоледи сбила старушку, а почувствовав "препятствие", посильнее надавила на "газ".

Фото: ВКонтакте