ДТП с грузовиком намертво перекрыло движение на Светлановской площади

Утро 27 сентября стало непростым для сотни авомобилистов, чьи маршруты проходил по Светлановской площади: ДТП с грузовиком и "Субару" намертво перекрыло движение. Иномарка не успела "проскочить" перед большегрузом.
Пострадавших, по комментариям очевидцев, не оказалось. А конфликт на дороге пользователи смогли объяснить нарушенными легковушкой правилами дорожного движения.
"Он [иномарка] поехал на красный. Грузовик ехал на зелёный", – Андрей Гайворонский.
"Скорее так: очередной и@иот, поворачивая по зеленой стрелке, не знал, что обязан уступить тем, кто едет на основной зеленый", – Юрий Климов.
Ранее появилось жуткое видео из Апатит: Автоледи сбила старушку, а почувствовав "препятствие", посильнее надавила на "газ".
Фото: ВКонтакте
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