Жуткое видео из Апатит: Автоледи сбила старушку, а почувствовав "препятствие", посильнее надавила на "газ"

Пожилая женщина выжила и находится в больнице.

В Апатитах молодая женщина при езде задним ходом переехала пожилую пенсионерку.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль движется задним ходом, по дорожке, где спиной к автомобилю идет пожилая женщина в светлом. Автоледи наехала на 79-летнюю пенсионерку и сбила ее с ног. Затем, почувствовав препятствие, она надавила на педаль газа посильнее и переехала пожилую женщину.

Остановилась она только тогда, когда к машине подбежал очевидец и стал стучать в окна машины и кричать.

К счастью, пожилая женщина выжила. Ее состояние врачи затрудняются оценить. Характер травм не сообщается.

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Видео: Hue