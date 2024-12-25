Эвакуатор сбил женщину с ребенком на Пискаревском

Водитель эвакуатора также был доставлен в одну из городских больниц с полученными травмами.

Во вторник, 7 января, три человека получили ранения в аварии на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта, сообщили свидетели в социальных сетях.

Эвакуатор на повороте со Свердловской набережной потерял управление колесом, в результате чего он вылетел на автобусную остановку. В процессе столкновения техника сбила женщину и ребенка.

Мать и ребенок были госпитализированы и находятся под медицинским контролем. Угроза их жизни отсутствует. Водитель эвакуатора также был доставлен в одну из городских больниц с полученными травмами.

Причины случившегося выясняются. Прокуратура Красногвардейского района ведет расследование обстоятельств ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что в жестком ДТП на КАД погиб человек. Еще четверо пострадали.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского