ДТП с двумя иномарками под Гатчиной привело к травмированию одного из водителей

Инцидент произошел на пересечении улиц, где столкнулись транспортные средства марок Kia Rio и Geely.

Накануне утром, 17 апреля, около 8:00, в деревне Покровская Гатчинского района Ленобласти случилось столкновение двух иностранных автомобилей, приведшее к травмированию одного из водителей.

Пресс-служба "Леноблпожспас" проинформировала, что инцидент произошел на пересечении улиц, где столкнулись транспортные средства марок Kia Rio и Geely.

В результате аварии пострадавшего водителя Kia экстренно направили в медицинское учреждение города Гатчина.

Ранее мы сообщили о том, что байкеру ампутировали ногу после ДТП на Приморском шоссе.

Фото: Piter.TV