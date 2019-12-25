В Буграх произошла "жесткая авария" с пострадавшими

На глухом повороте столкнулись две машины.

Днем 2 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошла "жесткая авария" с участием двух иномарок. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, в Буграх на глухом повороте столкнулись иномарки. Есть пострадавшие. На место происшествия приехала скорая помощь.

На снимке видно, что машины получили значительные повреждения. По всей видимости, они столкнулись лоб в лоб. По дороге разбросаны стекла и части от машин. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что на Дороге Жизни "Митсубиси" съехал в кювет и намотался на дерево.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анна Кузнецова