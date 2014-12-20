В ДТП с двумя Geely Coolray в Красном селе пострадала 15-летняя школьница

В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.

В среду, 19 февраля, в 13:50 полиция получила сообщение об аварии на пересечении проспекта Ленина и переулка Щуппа в Красном Селе.

Сотрудники ГИБДД установили, что 35-летняя женщина, управляя автомобилем Geely Coolray и двигаясь по проспекту Ленина от улицы Свободы, совершала поворот налево в переулок Щуппа, не уступив дорогу автомобилю той же марки, управляемому 29-летним водителем, который ехал навстречу.

В результате аварии была госпитализирована 15-летняя пассажирка первого автомобиля, получившая травмы средней степени тяжести. Водителю была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Выяснилось, что женщина-водитель за 2024 и 2025 годы 88 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Большевиков "легковушку" выбросило на остановку с людьми.

Фото и видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село (Ольга Волковна, Никита Хе)