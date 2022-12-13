Девятиклассник госпитализирован с переломом предплечья после ДТП на Гражданском проспекте

В иномарку с несовершеннолетним пассажиром врезалась другая машина под управлением пенсионера.

В воскресенье, 29 января, на Гражданском проспекте произошла авария, после которой был госпитализирован несовершеннолетний пассажир. Об этом сталло известно Piter.TV.

Как удалось установить, 79-летний пенсионер за рулём Toyota Land Cruiser, осуществляя поворот налево на улицу Верности не предоставил преимущество в движении и столкнулся со встречным opel Astra под управлением 42-летнего жителя республики Дагестаню. В результате ДТП 15-летний девятиклассник на пассажирском сидении Opel получил перелом правого предплечья. Врачи доставили его в больницу в состоянии средней тяжести.

Проверку провдит СУ УМВД России по Калининскому району.

Ранее мы сообщили о том, что на станции Орехово машина столкнулась с электричкой.

Фото: Piter.TV