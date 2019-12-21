Массовая авария произошла на Новочеркасском проспекте в Петербурге

О пострадавших гражданах информации нет.

В центре Петербурга в субботу вечером произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV c места событий.

По рассказам очевидцев, водитель Hyundai Sonata двигался по Новочеркасскому проспекту со скоростью свыше 100 км/ч. В районе около дома №40 иномарка сбила сразу две припаркованных машины. Hyundai также протаранил еще два автотранспорта, далее вылетев на тротуар и врезавшись в ступени перед входом в аптеку.

Один из протараненных автомобилей, за рулем которого был человек, отбросило в дом. Его оттащили оттуда практически сразу. Но там еще пока остаются следы аварии. Известно, что еще у одной машины сильно пострадала задняя часть.

Ранее мы рассказали, что в ДТП под Петербургом погиб пожилой водитель.

Фото и видео: Piter.TV