Автобус влетел в стену исторического здания в Уфе

Общественный транспорт попал в аварию с другим автобусом. За помощью медков обратились несколько человек, 1 пассажир госпитализирован.

В понедельник, 30 января, в центре Уфы произошло столкновение двух пассажирских автобусов, 1 из пассажиров был госпитализирован. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал госавтоинспекции Уфы.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Также известно, что один из автобусов врезался в особняк Якушевых, которое является исторической постройкой.

Также телеканал пообщался с водителем одного из автобусов. Он утверждает, что ехал на зелёный свет светофора и еле успел нажать на тормоз. Также один их пассажиров отметил, что самостоятельно за медицинской помощью обратилось большое количество человек.

При мне к врачам пришли человек пять-шесть пострадавших. Человека с более серьезными травмами увезли на скорой с места аварии. собеседник телеканала "360"

Ранее мы сообщили о том, что девятиклассник госпитализирован с переломом предплечья после ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Уфы