Автобус в Ломоносове насквозь пробило силовым ограждением

По предварительным данным, авария произошла при попытке водителя совершить разворот.

Вечером четверга, 19 января, в Ломоносове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Общественный транспорт насквозь пробило металлической балкой от силового ограждения. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным свидетелей происшествия, авария произошла при попытке водителя совершить разворот. С одной стороны автобуса балка пробила стекло, а с другой – дверь.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга вынес приговор по делу об аварии с КАМАЗом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Матерн)