После ДТП с автобусом в Коммунаре завели уголовное дело

Автобус вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

В Коммунаре накануне, 27 декабря, произошло ДТП. Дорогу не поделили грузовик и автобус. Правоохранители завели уголовное дело. С таким поручением обратился в районный СК глава Следкома Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса, следующего по маршруту Гатчина — Павловск, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там общественный транспорт столкнулся с грузовиком.

Дело квалифицируют как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности случившегося устанавливаются. Расследование контролируют в центральном аппарате Следкома.

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Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области