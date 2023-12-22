Автобус сбил молодую девушку на Благодатной

Очевидцы заявляют, что пешеходы переходили улицу на зелёный свет, но пострадавшая решила идти рядом с переходом, а не по нему.

В Московском районе Петербурга 20-летнюю девушку была сбита автобусом, когда она шла рядом с пешеходным переходом на зелёный свет светофора, сообщает spb.aif.ru со ссылкой на очевидцев.

ДТП произошло на перекрестке улицы Благодатной и Новоизмайловского проспекта около 9:00 в понедельник, 8 апреля. Очевидцы заявляют, что пешеходы переходили улицу на зелёный свет, но пострадавшая решила идти рядом с переходом, а не по нему. В результате её сбил автобус, выполнявший поворот.



По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пострадавшей не были причинены серьёзные травмы, однако врачи проводят обследование на предмет сотрясения мозга.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург