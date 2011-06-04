В отношении водительницы Ford Focus утверждено обвинительное заключение в связи с ДТП в Красносельском районе

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Красносельский районный суд для продолжения процедуры судебного рассмотрения.

Прокуратурой Красносельского района Петербурга утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летней жительницы района, привлечённой по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека"), пишет "Петербургский дневник".

Расследование установило, что 19 марта 2025 года обвиняемая находилась за рулём автомобиля Ford Focus. Вследствие халатности женщина пересекла нерегулируемый пешеходный переход, совершив наезд на 25-летнюю женщину, переходящую улицу.

Пострадавшая получила тяжёлые повреждения в результате аварии.

