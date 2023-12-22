Под Вырицей произошла массовая авария с тремя пострадавшими

В том числе, травмы получила и шестилетняя девочка.

В воскресенье, 10 марта, в Ленобласти произошла серьёзная авария с участием трёх легковых автомобилей. Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, всего пострадали три человека.

ДТП случилось около 15:30 на 4-ом км трассы Пустошка - Вырица. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Kia Rio решил выполнить обгон, в результате чего врезался в Suzuki SX и Lada Largus.

Водитель Kia был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также пострадали два пассажира Lada: 43-летняя женщина и шестилетняя девочка. Проводится проверка по факту случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в массовом ДТП с автобусом погиб 20-летний водитель "легковушки".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анатолий Андрущенко)